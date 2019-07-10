Выставка работ советского художника и скульптора Вадима Сидура открывается в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный выставочный проект "Война и мир Вадима Сидура" откроется сегодня в Национальном историческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом информационно-выставочной работы музея Дарья Овчинникова.

Вадим Сидур - советский художник и скульптор, авангардист, участник Великой Отечественной войны. За свою жизнь создал более 500 скульптур, 2 тыс. графических работ, сборник стихов, книгу авангардной прозы, кинофильм. Памятники его авторства установлены в Германии, США, России.

В экспозицию вошли около 50 работ Вадима Сидура из фондов Государственного учреждения культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж", а также произведения из частных коллекций. Разнообразие работ позволяет наиболее полно представить основные вехи творчества мастера в разные периоды его жизни. Выставка задумана как передвижная экспозиция, способная с помощью основных модулей адаптироваться под разные музейные и другие выставочные пространства. В 2016-2019 годах проект был показан в Москве, Страсбурге, Люксембурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Вологде и Костроме, очередная остановка - Минск.

"Вадим Сидур - уникальная личность. Его работы впервые будут выставляться в Беларуси. Среди них: скульптура, графика, керамика, резьба по линолеуму. Помимо таких известных скульптур, как "Раненый", "Формула скорби", "Узник", "Связи. Нежность", в экспозицию также включены менее знакомые широкому кругу посетителей произведения. Кроме того, проект позволит узнать Вадима Сидуру как прозаика. Будут представлены и его стихи", - рассказала Дарья Овчинникова.

Работы, отобранные для выставки, обращаются к вечным вопросам общечеловеческих ценностей, понятным всем, независимо от национальности и возраста. В этих произведениях - ужас войны и насильственной смерти, нависшая опасность глобальной экологической катастрофы, поиск гармонии в рушащемся мире, преклонение перед созидательной силой человеческого гения и величием человеческих чувств. Произведения Сидура заставляют по-иному взглянуть на окружающий мир, дают возможность глубже проанализировать происходящее вокруг, позволяют заглянуть в будущее и, может быть, изменить его к лучшему.

При всей самостоятельности и даже обособленности творческих поисков художника имя Вадима Сидура невозможно отделить от его эпохи. Личность мастера стоит в одном ряду с такими гениями авангарда, как Генри Мур, Альберто Джакометти, Константин Бранкузи.

Выставочный проект "Война и Мир Вадима Сидура" будет работать в Национальном историческом музее по 28 июля. Его организаторами выступают Государственное учреждение культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж", Национальный исторический музей и представительство Россотрудничества в Беларуси.-0-