Выставка редких изданий к 15-летию Музея книги открылась в Национальной библиотеке

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "5+5+5", посвященная 15-летию Музея книги, открылась в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Музей книги открылся в новом здании главной библиотеки в 2006 году. "Здесь впервые появилась возможность показать белорусам, какое богатое наследие мы имеем, - отметил директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Александр Суша. - За эти годы в стенах этого музея прошли яркие, интересные проекты и выставки, которые в прямом смысле не имеют себе равных. Это и 500-летие белорусского книгопечатания, проект "Беларусь и Библия", а также работа с детками и музейная педагогика. Все это в значительной мере было новаторским и необычным даже для нас самих. Библиотека является настоящим феноменом современной культуры Беларуси. Пусть и многое меняется, ведь 15-летие - подростковый возраст, но я уверен, что у этого музея большое будущее".

В экспозиции представили 15 книг. Среди них - рукописи, старопечатные и редкие издания. Как отмечается, все они уникальны и крайне редко покидают фондохранилище.

"Самая старая книга, которая есть в экспозиции, - из сборов Гомельского графа Ивана Паскевича, написанная на арабском языке. Коллекция фонда Национальной библиотеки включает книги, которые на протяжении многих веков собирались на территории Беларуси", - отметила заведующая сектором музейной деятельности НББ Татьяна Захарова.

В первую пятерку вошли уникальные рукописные памятники: от самых древних до редких и необычных книг из коллекции библиотеки. В этой части выставки можно узнать, какие тексты писали на старообрядческих свитках и пальмовых листах из Индии.

Вторая пятерка - старопечатные книги. Каждая из них - знаковый экземпляр для белорусской культуры. Среди них - книги первопечатника из Полоцка, древний гербарий XV века из библиотеки Радзивиллов, Евангелие издательского дома XVІ века и первое издание популярного военного трактата.

Третья часть экспозиции состоит из редких изданий с дарственными надписями и включает миниатюрный иллюстрированный карманный календарь ХІХ века, а также раритетную арт-книгу французского писателя с акварелями художницы-экспрессионистки.

Продлится выставка до 24 октября.-0-