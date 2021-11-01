Выставка репродукций Николая Рериха откроется в Бобруйском историко-краеведческом музее

1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка репродукций русского художника, ученого и археолога Николая Рериха откроется 1 ноября в Бобруйском районном историко-краеведческом музее. В проекте под названием "Святая Русь" будет представлено около 40 произведений мастера, рассказала корреспонденту БЕЛТА директор учреждения культуры Ольга Горбунова.

"Репродукции, а также фото- и видеоматериалы о жизни художника на безвозмездной основе нам предоставил музей Рериха в Новосибирске, - рассказала Ольга Горбунова. - Это наш первый опыт сотрудничества с российским учреждением культуры. Выставку смогут увидеть жители и гости Бобруйского района, а для воспитанников районной школы искусств будут организованы тематические уроки по жизни и творчеству художника".

Николай Рерих оставил после себя более 7 тыс. духовно содержательных полотен неповторимой красоты. Его картины отражают особое восприятие мира, основанное на убеждениях художника в единстве человека и природы, реальности образов духовного мира. Автор находил вдохновение в старинных легендах, сказках, народных преданиях, а также в религиозной философии. "Каждая из его картин наполнена патриотизмом, любовью к родной земле и ее самобытной природе", - подчеркнула Ольга Горбунова.

Выставка продлится до 15 декабря.-0-