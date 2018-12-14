Выставка "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо" откроется 19 декабря в Минске

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо" откроется 19 декабря в выставочном зале LIBRA в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Олег Рыжков.

"Выставка из частной коллекции представит более 125 работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо: это скульптура, керамика, литография, акварель, смешанная техника. Все произведения - подлинные. Эти художники, с одной стороны, очень схожи, а с другой - абсолютно разные по почерку. У каждого свой неповторимый и легко узнаваемый стиль. Они оба родились в Испании и подолгу жили во Франции, утонченная французская поэзия проникала в их творчество. Поэт Гийом Аполлинер был лучшим другом Пикассо, а Дали создал серию графических работ на его стихи и Пьера де Ронсара. Пикассо предпочитал французскую сельскую жизнь, а Дали - энергию города. Это очень зрелищный проект. Уверен, что он будет пользоваться успехом у минчан и гостей столицы", - сказал Олег Рыжков.

Экспозицию будет сопровождать насыщенная образовательная программа. "Во время работы проекта каждый четверг в галерее будут проходить лекции искусствоведов, которые расскажут о творчестве этих великих мастеров, а в воскресенье будет возможность посетить мастер-класс и испытать себя в образе художников, попробовав изобразить одно из произведений", - отметил куратор проекта.

Посетить выставку "Сальвадор Дали & Пабло Пикассо" можно будет по 18 февраля 2019 года.-0-