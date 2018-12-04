Выставка современного белорусского и испанского искусства откроется 7 декабря в Витебске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместная выставка белорусской и испанской художниц Елены Толобовой и Аиксы Портеро, чьи творческие проекты получили названия "NEFT_Ь" и "The Root", откроется 7 декабря в Витебском центре современного искусства, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании.
Мероприятие станет продолжением выставки произведений белорусского и испанского искусства, которая с успехом прошла в сентябре-октябре в Национальном центре современных искусств в Минске. Выставка стала частью проекта белорусского посольства "Беларусь-Испания: шаг навстречу", цель которого - углубление двусторонних экономических и межрегиональных связей, в том числе в области культуры.
Открытие выставки запланировано на 12.00.
Выставка проходит по инициативе и при организационной поддержке посольства Беларуси в Испании.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4231 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|2.128 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2039 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN