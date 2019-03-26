Выставка современной живописи "Лабиринт 3" откроется во Дворце искусств 29 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка современной живописи "Лабиринт", которая в третий раз представит произведения белорусской национальной художественной школы, откроется во Дворце искусств 29 марта, сообщил журналистам заместитель председателя Белорусского союза художников Леонид Хоботов, передает корреспондент БЕЛТА.

Куратор проекта художник Владимир Ткаченко рассказал, что название выставки выступает метафорой к пониманию процесса мышления художника как творца. "В состоянии творческого поиска он вынужден бродить по собственным лабиринтам чувств, мыслей и идей. Пребывание в лабиринте всегда подразумевает движение, преодоление, поиск определенного вектора в стремлении найти выход, который у каждого творца всегда свой. Поэтому, возможно, зрителю придется подготовиться, чтобы понять наш лабиринт. Кроме того, через близкие ему самому эстетические и концептуальные идеи придется искать свой символический выход из лабиринта творческих поисков художников-живописцев", - отметил куратор.

По его словам, секция живописи Белорусского союза художников подготовила экспозицию примерно из 200 произведений художников разных поколений. Отличительная особенность этого года - демонстрация работ старшего поколения мастеров: Мая Данцига, Леонида Щемелева, Анатолия Барановского, Василия Сумарева и многих других.

"Выставка познакомит белорусского зрителя со стильным и жанровым богатством современной живописи, с традиционными и новыми творческими идеями, которые вдохновляют художников. На лучших живописных примерах даст возможность проанализировать разнообразие образов, смыслов и форм, которые используют белорусские художники XXI века. Именно поэтому можно будет увидеть произведения абсолютно разных жанров и стилей: от традиционно реалистических пейзажей и портретов до работ, в которых проводятся смелые эксперименты с формами и образами", - добавил Владимир Ткаченко.

"Экспозицией "Лабиринт 3" во Дворце искусств мы открываем выставочный сезон 2019. Затем на этой площадке мы представим новые индивидуальные проекты: "Арт-Минск", приуроченный к II Европейским играм, он пройдет в мае-июне, затем в июле экспозицию, посвященную 75-летию освобождения Беларуси, сентябрь начнется XIII Фестивалем архитектуры, "Осенний салон с Белгазпромбанком" - в октябре, а завершится год Триеннале декоративно-прикладного искусства", - анонсировал Леонид Хоботов.

Выставка "Лабиринт 3" будет работать по 9 апреля.-0-