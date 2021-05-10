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10 мая 2021, 17:57

Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" из коллекции Аллы Алениной откроется в Минске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" из частной коллекции Аллы Алениной откроется 13 мая в Гостиной Владислава Голубка, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Алла Аленина - дизайнер, художник, кукольник, реставратор, теддист, флорист, скрапбукер. "Абсолютно любая старенькая ненужная вещица в ее руках превращается в настоящее произведение искусства, оригинальное и эксклюзивное. Мастерица видит красоту в изъянах", - отметили организаторы.

На выставке представлено более сотни необычных, уникальных кукол с элементами антиквариата, авторских мишек Тедди, старинных аксессуаров, воссозданных и реконструированных по авторской технологии, а также магических картин. "Мастер не делает из старых кукол новые, она вдыхает в них жизнь, свою, особенную, с памятью и уважением к прошлым векам. По крупицам возвращает к жизни фрагменты истории, используя в своих работах осколки, обломки антикварных кукол, которые не подлежат восстановлению. Разбитые антикварные глаза, оставшиеся после реставрации, обломки кукольных тел, лысые парики, истлевшие наряды, обломки бисквитного фарфора - весь этот "мусор" превращается в руках Аллы Алениной в произведения искусства", - рассказали в учреждении.

"Все работы, представленные в экспозиции, разноплановые, начиная с шебби-нежностей и заканчивая стимпанком и даже гранжем, конечно же, с элементами гламура и шика. Взгляд "страшно прекрасных кукол" Аллы Алениной завораживает, кого-то умиляет, а кого-то и пугает. Рука мастера и своеобразный почерк видны всегда. Последние коллекции "Гламурные дивы" и "Старые забытые куклы" - яркое тому подтверждение. Они или безмерно влюбляют в себя, или же вызывают бурный протест и даже негодование. Одно несомненно - эти штучки никого не оставят равнодушным", - подчеркнули организаторы.

Сегодня предметы из коллекции Аллы Алениной успешно выставляются на международных выставках в Испании, Италии, Германии, Эстонии, Японии, России и Китая. Художница является участницей практически всех белорусских кукольных и Тедди-проектов, а также многократным победителем международных конкурсов.

Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" будет интересна широкому кругу зрителей. Ее задача - познакомить посетителей с разнообразием кукольного королевства. Достаточно сложно собрать воедино такую большую коллекцию кукол. Многие из них сразу после выставки отправятся путешествовать по разным странам, а некоторые попадут в частные коллекции и уже не будут доступны для показа.

Во время выставки пройдут мастер-классы. "Если кто-то давно мечтает создать что-то своими руками, но никак не решается начать, то Алла Аленина и ее творчество могут стать тем самым проводником в волшебный мир авторских кукол. Вы легко и быстро сможете создать уникальный подарок себе и своим близким", - добавили в учреждении.-0-

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