Выставка "Тадеуш Костюшко как художник" открылась в Коссово

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Тадеуш Костюшко как художник" будет экспонироваться до конца 2021 года на его малой родине в Коссово (Ивацевичский район), сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник мемориального музея-усадьбы имени Тадеуша Костюшко Елизавета Заблоцкая.

Выставка приурочена к 275-й годовщине со дня рождения знаменитого деятеля. В гостиной усадебного дома выставлены 16 репродукций работ Тадеуша Костюшко. Посетители музея могут увидеть первые картины, которые он создал в годы учебы в Королевской академии живописи и скульптуры во Франции. Преимущественно на полотнах того времени изображены обнаженные натуры - копии работ других художников. "Он талантливо копировал. У самого рисовать не всегда получалось из-за некоторых проблем с пропорциями. У нас выставлена репродукция его рисунка распятого Иисуса Христа. Тело так прорисовано, что кажется неестественным", - отметила Елизавета Заблоцкая.

Также в экспозиции есть реплики картин более позднего периода. "Несмотря на то, что Тадеуш Костюшко связал свою жизнь с военным делом, стал политическим деятелем, он продолжал рисовать. На выставке представлены четыре римских пейзажа. Также в Америке он приобрел славу портретиста", - добавила научный сотрудник.

Тадеуш Костюшко родился 4 февраля 1746 года в урочище Меречевщина (ныне Ивацевичский район). Его родовая усадьба была уничтожена в годы Великой Отечественной войны. По решению Брестского облисполкома ее восстановили. Осенью 2004 года состоялось торжественное открытие дома-музея. В мае 2018-го в Меречевщине установили первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко.-0-