Выставка традиционных кукол открылась в Бобруйске

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Традыцыйная лялька - бязмежная народная мудрасць" начала работать в Бобруйске. Об этом БЕЛТА рассказали в Центре досуга и творчества Бобруйска.

"Автор выставки - руководитель студии декоративно-прикладного искусства "Майстрыха.by", член союза мастеров народного творчества Беларуси Гульнара Качан. Данная экспозиция - итог работы автора по восстановлению традиционной культуры, народных обрядов, обереговых кукол и традиционной вышивки за несколько лет. Главная цель экспозиции - показать, как наши предки понимали мир и себя в нем, как соприкасались с природой и какая глубина знаний скрыта в народных праздниках и обрядах, традиционных куклах и вышивке", - отметили в учреждении культуры.

В будущем выставка Гульнары Качан как культурный проект патриотической тематики будет принимать участие в номинации "Лучшая выставка народного декоративно-прикладного творчества" в республиканском конкурсе.

Всего на выставке представлено более 140 кукол. Познакомиться с экспонатами можно до 2 октября.-0-