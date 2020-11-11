Выставка "Творческая орбита драматурга" к 100-летию Андрея Макаенка открылась в НББ

11 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Выставка "Творческая орбита драматурга" к 100-летию со дня рождения драматурга, переводчика, общественного деятеля Андрея Макаенка проходит в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе галерейно-выставочной деятельности НББ.

Экспозиция представляет белорусского драматурга не только как гениального комедиографа, но и как талантливого редактора, переводчика и киносценариста. В первом разделе отражен период формирования творческого облика драматурга во время его работы в журнале "Неман". Кроме того, жемчужиной выставки является издание "Вожык" за 1949 год. Здесь также представлены произведения автора в различных жанрах: веселая бытовая комедия, драма, трагикомедия, которые объединяет сатирическая основа. В полноценном и разностороннем раскрытии темы значительная роль отводится изданию "Тэатральны Мінск".

В числе интересных экспонатов - пьесы "Перед встречей", "Жизнь требует" и "На рассвете". Гости могут увидеть сатирическую комедию "Извините, пожалуйста!", первый номер журнала "Театр" за 1961 год. Особое место отведено трагикомедиям "Затюканный апостол" и "Трибунал", написанные автором в пору творческой зрелости.

Последний раздел посвящен исследованиям творчества Андрея Макаенка. Интерес представляют "Комедия на орбите" Инны Вишневской и "На пульсе жыцця" Юрия Сохаря.-0-