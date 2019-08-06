Выставка участников конкурса "Триеннале молодых художников" откроется в Минске 14 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка по итогам республиканского конкурса "Триеннале молодых художников", впервые проходившего в Беларуси, откроется во Дворце искусства 14 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

"Экспозицию выставки составят около 150 лучших произведений, отмеченных отборочной комиссией. Во время работы выставки жюри определит лауреатов в каждой номинации. Посетители выставки также смогут отдать свои голоса за понравившуюся работу и определить лауреатов в номинации "Зрительская симпатия", - рассказал директор.

Республиканский конкурс проводится по девяти номинациям: "Скульптура", "Живопись", "Графика", "Монументальное и монументально-декоративное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Новация (арт-проект, инсталляция)", "Искусствоведение и художественная критика", "Кураторский проект в области изобразительного искусства" и "Зрительская симпатия". В каждой номинации определяются две группы участников. К первой относятся студенты и учащиеся, ко второй - ученые, педагоги, музейные и творческие работники. "Больше всего участников в номинации "Живопись". Имена победителей мы объявим 23 августа в 17.00 на торжественной церемонии награждения. Лауреаты получат дипломы и денежные премии в размере 60 БВ (1 БВ - Br25,5)", - рассказал Павел Сапотько.

Он высказал мнение, что Беларуси необходимо такое комплексное мероприятие, направленное на популяризацию и демонстрацию произведений молодых авторов, стимулирование их к активной творческой, научной и кураторской деятельности в сфере изобразительного искусства, а также выявление новых имен. "Форма выбрана очень грамотно и рационально. Триеннале проводится раз в три года. Задача конкурса - выявить лучших, поощрить, создать необходимые условия для развития их творчества", - добавил директор музея.

На триеннале пришло много работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Среди участников - студенты вузов, учащиеся колледжей, индивидуальные авторы - работники культуры и образования. "Всего в нашем творческом соревновании участвовало порядка 200 работ. Экспозиция, которая будет демонстрироваться с 14 по 25 августа во Дворце искусства, получится интересная, потому что работы разнообразные и по технике исполнения, и по жанрам, и по идейно-тематическому замыслу", - подчеркнул Павел Сапотько.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, Национальный исторический музей, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский союз художников.-0-