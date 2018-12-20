Выставка уникальных предметов из фарфора открылась в Витебске

20 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В арт-центре Марка Шагала в Витебске открылась выставка уникальных работ из фарфора российского скульптора Галины Дулькиной, сообщили корреспонденту БЕЛТА в арт-центре.

Галина Дулькина - молодой скульптор-фарфорист, ее работы давно находятся в собраниях известных коллекционеров. Художник принимала участие в этом году в престижной Международной биеннале фарфора в Мейсене (Германия). Именно здесь в начале 18 века был создан первый европейский фарфор. Свое высокое признание среди ценителей искусства скульптор получила благодаря редкому мастерству работы с таким сложным материалом.

На выставке в Витебске представлены около 25 работ художницы. Среди них фарфоровые фигуры в виде клоуна, в форме лиц, еврейского подсвечника, Торы, затрагивает автор и космическую тематику. Создание таких крупных предметов из фарфора - большая редкость.

"Овладев сложной технологией, практически не изменившейся за последние 300 лет, Галина Дулькина работает в своей мастерской. Скульптор-фарфорист сама выполняет отливку, глазурование, роспись, обжиг, золочение и другие необходимые процессы. Для нас большая удача, что она привезла свои работы к нам, в которых автор творчески обыгрывает традиции русского и европейского авангарда, супрематизма", - отметили в арт-центре.

Выставка "Да будет свет. Фарфор Галины Дулькиной" будет работать в Витебске до 22 января 2019 года.-0-