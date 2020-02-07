Выставка утюгов разных эпох откроется в Чаусах

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка утюгов разных эпох откроется сегодня в Чаусском историко-краеведческом музее. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения Инна Казакова.

"Будут экспонироваться утюги из минского Музея утюга, который располагается в Троицком предместье. До этого утюги из столичного музея не вывозили в другие города - Чаусы стали первыми", - поделилась директор.

На выставке покажут около 180 экспонатов: утюги угольные, спиртовые и электрические, для перчаток и складок на юбках, детские и сувенирные, европейские, американские, азиатские и белорусские. Инна Казакова отметила, что будут демонстрироваться и те утюги, которые приносили в музей жители города и района. "Большая часть наших утюгов - советского времени. Жители деревень принесли несколько угольных. Наша небольшая коллекция дополнит минскую. Самым новым утюгам - около 50 лет, самым старым - больше 100. На выставке можно будет познакомиться с непривычными для современного человека приспособлениями для глаженья белья, такими как рубель и валик".

Выставка в Чаусах продлится до 7 марта. Как для детей, так и для взрослых посетителей будут проводиться экскурсии.

Выставка организована при поддержке УП "Мингорсправка" и является мероприятием месячника "Карта гостя".-0-