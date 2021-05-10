Выставка в Большом театре создает цветовое настроение перед концертом - Шарангович

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Полифония" в Большом театре Беларуси помогает создавать у зрителей цветовое настроение перед концертом, рассказала корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

"Поскольку сейчас в оперном театре проходит очень много сольных концертов, то эта выставка как бы создана для того, чтобы создавать настроение у тех, кто приходит именно в Камерный зал имени Л.П.Александровской, возле которого размещена экспозиция. Ведь еще Василий Кандинский, когда создавал абстрактное искусство, говорил о том, что музыка и цвет - это две составляющие одного эмоционального ощущения человека. И вот эта выставка в театре помогает через цвет, образ создать настроение, через картину приводит человека в музыкальное состояние", - отметила Наталья Шарангович.

В экспозиции представлено около 20 работ учащихся Минского государственного художественного колледжа им. А.К.Глебова, но в основном - выпускников. Это картины разнообразные по стилю. На выставке можно встретить мягкие белорусские пейзажи, философские произведения и композиции, связанные с исследованием структуры пространства и вещей, работы, основанные на белорусском этнографическом материале.

"Картины подбирались по смыслу цветового звучания, то есть те, которые, например, имеют в своей основе зеленый, успокаивающий цвет, или красный - возбуждающий, а также желтый - солнечный. Это картины, которые имеют определенную цветовую гамму", - продолжила искусствовед.

"Ко всему прочему в самом зале представлено три скульптуры, которые символизируют движение человека под музыку. Они очень подвижные, потому что пластика тела - это соединение с музыкой, которая тоже пластична. В целом мы этой выставкой хотели показать гармонию, что музыка, пение, звук и визуальное искусство вполне соединимы", - подчеркнула Наталья Шарангович.

Минское художественное училище было открыто в 1947 году. Первые уроки здесь посещали Михаил Савицкий, Май Данциг, Виктор Громыко, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский, Иван Миско и другие белорусские художники, получившие впоследствии мировое признание. "В послевоенные годы, когда город лежал в руинах и нужно было каким-то образом помогать деятелям культуры, именно в уцелевший Большой театр максимально старались заселить учреждения культуры. В основном молодежные. На одном из этажей разместили художественное училище имени А.К.Глебова. Таким образом, Глебовка часть своей истории ведет именно из оперного театра. Там проходили занятия, находились студии, где рисовали", - рассказала искусствовед.

"Именно тогда перезнакомились художники с артистами, поскольку это была одна большая тусовка. Очень многие наши художники, будучи студентами, стояли на сцене в качестве статистов. Это был классный, замечательный момент, когда происходило соединение разных видов искусства. Художники приобщались к музыке, музыканты видели тех, кто рисует", - добавила Наталья Шарангович.

Творческая связь Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова и Большого театра Беларуси продолжается до сих пор. Совместно проводятся конкурсы, выставки. Колледж - постоянный участник Дня открытых дверей, который проводит театр. Оперный театр ежегодно устанавливает специальные призы для участников Международного конкурса изящных искусств "Красаweek", основателем которого является художественный колледж.-0-