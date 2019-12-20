Выставка в галерее Щемелева окунет посетителей в волшебный мир вышитых картин

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие выставки "Волшебный мир вышитых картин" состоится сегодня в Минске в Городской художественной галерее произведений Л.Д. Щемелева. Проект подготовлен совместно с клубом "Сузорье" общественного объединения "Белорусский союз женщин". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

На выставке представлено более 40 вышитых картин, выполненных участницами клуба по мотивам работ известных русских и зарубежных художников: "Неравный брак" Василия Пукирева, "Юный охотник" Чарльза Барбера, а также портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые сцены. Работы созданы в различных техниках ручной вышивки - счетный крест, полукрест, гобеленовый стежок.

Живопись иглой - так часто называют ручную вышивку, ведь в своих работах мастерицы используют подчас более двухсот цветовых сочетаний нитей, а произведения настолько искусны, что их порой сложно отличить от картин, выполненных маслом на холсте.

Искусство художественной вышивки - одно из самых распространенных и любимых видов рукоделия, которое давно и по праву стало частью культуры многих народов. Ручная вышивка и сегодня, время высоких технологий и машинного труда, не потеряла своей актуальности и популярности. Вышивка востребована в мире дизайна, моды и искусства, делая обычные вещи эксклюзивными и оригинальными. Ручная вышивка - предмет роскоши, она требует огромной любви, усидчивости и терпения, ведь на создание некоторых шедевров уходят месяцы и даже годы.

Клуб "Сузорье" был создан в декабре 2007 года на базе БСЖ. Он объединил женщин разных возрастов и профессий, которые искренне увлечены вышивкой и другими видами декоративно-прикладного искусства. За годы работы клуба проведено около 40 выставок на различных площадках Минска.

Выставка "Волшебный мир вышитых картин" продлится до 2 февраля.-0-