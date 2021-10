Выставка в галерее Щемелева представит новый взгляд на традиции искусства текстиля

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка современного искусства текстиля и микс-медиа Here, There and Everywhere ("Тут, там і паўсюль") откроется 27 октября в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Выставка демонстрирует актуальную картину современного этапа развития искусства текстиля из разных уголков земли. Экспозиция транслирует новый взгляд на старинные традиции искусства текстиля, его переосмысление в других направлениях искусства и смешанных техниках. "В начале XXI века текстильные произведения искусства - примеры глубокого интеллектуального и эмоционального содержания. В настоящее время границы текстиля как искусства размываются и переходят в особую форму текстильного мышления", - подчеркнули организаторы.

В экспозиции представят более 100 работ. Их авторы - художник Суде Дадрас (Иран, США), Мануэль Вандл (Австрия), Стефан Secretspaces (Германия), Рахул Шарма (Индия, Нидерланды) и Кристина Высоцкая (Беларусь). Как добавили организаторы, в своих произведениях мастера связывают разные идейно-смысловые и формально-пластические подходы. Каждый автор по-своему исследует возможности текстиля не только с помощью техники и материала, но и как особую философию и мировоззрение.

Зрители смогут посетить встречи с участниками проекта и экскурсии. Их цель - показать уникальное видение искусства текстиля, неповторимый стиль и дух творчества каждого мастера.

Автор и куратор выставки - Кристина Высоцкая. Проект будет работать до 28 ноября.-0-