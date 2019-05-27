Выставка в историческом музее познакомит с творчеством сюрреалиста Георгия Скрипниченко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописных и графических работ "Сюрреалистические дали Георгия Скрипниченко" откроется в Национальном историческом музее Беларуси 6 июня. Всего в экспозиции будет представлено около 60 произведений, сообщила БЕЛТА заведующая отделом информационно-выставочной работы музея Дарья Овчинникова.

Как отметила куратор выставки Алла Змиева, Георгий Скрипниченко - первый и самый последовательный представитель белорусского сюрреализма. Это абсолютно талантливый и преданный искусству художник, чьи произведения входят в золотой фонд белорусской культуры. "Георгий Скрипниченко был одинаково ярким как в жизни, так и в своем искусстве. Внешний облик художника подчеркивал его полные творческих экспериментов художественные поиски. Его богемность основана на совершенной преданности искусству, которая проявлялась в многообразии жанров, форматов и техник, а также в колоссальной продуктивности. Он создавал произведения и целые циклы работ, часто возвращался к ранее созданным творениям. Не любил продавать их, а дорожил ими как своими детьми, в которых вложил всю душу", - рассказала куратор выставки.

По ее словам, внешнее сходство художника с Сальвадором Дали часто вызывает у публики желание проводить параллели между двумя мастерами. "Но когда мы погружаемся в мир образов картин Георгия Скрипниченко, все сравнения растворяются, уступая место притягательности сложной, порой мистической атмосферы его творчества. Как сам автор вызывал восхищение тех, кто оказывался рядом с ним, в поле его обаяния, так и его произведения сегодня завораживают зрителя, не отпускают и не оставляют равнодушным", - подчеркнула Алла Змиева.

Георгий Скрипниченко (1940-2015) родился на Украине. После войны семья переехала в Слуцк, где Георгий посещал изостудию Владимира Садина. Окончил Минское художественное училище в 1966 году. Первые сюрреалистические произведения создал под влиянием русского символизма. С начала 1980-х годов полностью посвятил себя живописи, работал в разных жанрах, его работы всегда отличала смелость и аллегоричность. В 1990-2000 годах художник часто соединял в своих произведениях мифические сюжеты и национальные белорусские реалии. Произведения художника находятся в частных собраниях по всему миру, а также в фондах белорусских музеев.

Выставка "Сюрреалистические дали Георгия Скрипниченко" будет работать по 24 июня.-0-