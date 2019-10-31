Выставка в Минске познакомит с историей коллекционирования

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Хранители памяти: музеи и коллекционеры", подготовленная в рамках гранта Президента Беларуси в культуре, торжественно откроется сегодня в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для посетителей выставка будет работать с 1 ноября до 1 декабря. Экспозиция поделена на 2 части, первая - историческая. Она знакомит с историей самого феномена коллекционирования в Беларуси от собрания Радзивиллов XVI века до наших дней, частными коллекциями, поступившими в разное время в собрания государственных музеев и ставшими частью музейного фонда Беларуси или послужившими фундаментом для создания музеев.

Посетители увидят предметы из бывшей коллекции Паскевичей, которые сегодня хранит Национальный исторический музей, артефакты, собранные основателями церковных историко-археологических музеев Могилева и Витебска, памятники из бывшего Белорусского историко-этнографического музея имени Ивана Луцкевича в Вильно, который возник благодаря личным собраниям одного из основоположников и идейных руководителей белорусского культурно-просветительского и общественно-политического движения.

Советский период представлен коллекциями из фондов Национального исторического музея и его филиалов - Музея истории театральной и музыкальной культуры, Музея природы и экологии, - которые свидетельствуют о новых направлениях и содержании коллекционирования.

Завершается первая часть музейного показа разделами, посвященными Музею истории частного коллекционирования в Витебске и участию зарубежных собирателей в деле пополнения белорусских музейных собраний памятниками истории и культуры. Разговор идет о коллекции слепков с древнеегипетских, античных и классических скульптур, подаренной художницей белорусского происхождения из Франции Надеждой Ходасевич-Леже Государственной галерее БССР (сейчас Национальный художественный музей), и портретах XVI-XIX веков, приобретенных музеем "Замковый комплекс "Мир" у князя Константина Гогенлоэ-Шилингсфюрста.

Вторая часть - широкая презентация частных коллекций, каждая из которых имеет свои особенности, так или иначе характеризующие владельцев собраний. Во время подготовки выставочного проекта предпочтение отдавалось предметам белорусского происхождения, а также тем, которые ранее не экспонировались. Посетители познакомятся с коллекциями икон, древних карт, столового серебра, фарфора, часов, старопечатных книг, произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Среди участников проекта - частный музей-усадьба "Мирский посад", музей-галерея "Янушкевичи". Корпоративные коллекции презентуют Белгазпромбанк и Приорбанк. Выставка, целью которой является показ успехов и перспектив сотрудничества музеев и частных коллекционеров, адресована самой широкой аудитории. Тематическое разнообразие представленных артефактов, их хронологический диапазон и география заинтересуют многих, в том числе тех, кто увлечен коллекционированием.

Генеральным партнером выставочного проекта выступила компания JTI. "Одна из целей компании вне рамок основного бизнеса - позитивное социальное воздействие. Расширение доступа широкой общественности к объектам историко-культурного наследия является важным элементом такого воздействия, и выставка "Хранители памяти: музеи и коллекционеры" - еще один шаг в этом направлении. Этот проект может служить примером успешного государственно-частного партнерства, развитие которого компания поддерживает во всех сферах", - отметил заместитель генерального менеджера JTI в Беларуси Геннадий Брусников.-0-