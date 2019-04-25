Выставка в Минске познакомит с историей развития денежных знаков Китая

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Империя серебра" Шэньянского финансового музея откроется 2 августа в Национальном историческом музее Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Павел Сапотько.

"Уникальная для Беларуси экспозиция познакомит минчан и гостей столицы с платежными средствами Китая от древности до XIX века, - отметил Павел Сапотько. - На выставке будет представлена ретроспективная история развития бумажных и металлических денежных знаков Китая. Шэньянский финансовый музей покажет, какую роль в экономике китайской цивилизации играли серебряные слитки и бумажные деньги, как развивалась финансовая система на протяжении двух тысячелетий. Посетители смогут почувствовать себя в роли легендарного путешественника Марко Поло, открывшего Европе успехи экономики древнего Китая".

Проект "Империя серебра" будет работать по 18 августа.

Шэньянский финансовый музей, находящийся в столице провинции Ляонин городе Шэньян, располагает коллекцией из более чем 6 тыс. монет, банкнот, слитков драгоценных металлов и других денежных средств, использовавшихся в Китае с древнейших времен и до наших дней. Это один из самых крупных и популярных в Китае музеев финансового профиля, который бережно хранит традиции финансовой и деловой столицы северо-востока КНР. В 2018 году Шэньянский финансовый музей подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным историческим музеем. Белорусская и китайская стороны договорились о взаимодействии в сферах сохранения музейных коллекций, организации выставок, обмена информацией, музейной педагогики и совместном исследовании новейших музейных технологий.-0-