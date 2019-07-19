Выставка в Национальной библиотеке знакомит с деятельностью белорусского лингвиста Михаила Булахова

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Верность слову", посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Булахова, открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Такая информация размещена на сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

В разделе экспозиции "Словазначныя гарызонты" представлено многочисленное научное наследие Михаила Булахова: монография "Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў XIX-XX стст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі", трехтомное исследование "Прыметнік у беларускай мове", книга "Евфимий Федорович Карский", биобиблиографический словарь "Восточнославянские языковеды" в 3 томах, "Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии" в 5 томах, "Избранные работы по языкознанию: русистика, белорусистика, славистика".

Всестороннюю научно-исследовательскую работу Булахова над известным памятником литературы демонстрируют издания "Слово о полку Игореве" в переводе на славянские языки XIX-XX вв.", "Слово о полку Игореве" и Беларусь", "Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары "Слова о полку Игореве", энциклопедический словарь "Слово о полку Игореве" в литературе, искусстве, науке".

На выставке экспонируются учебники и учебные пособия по белорусскому и русскому языкам для студентов высших учебных заведений, написанные лично Михаилом Булаховым или в соавторстве с другими языковедами. Издания, где известный лингвист выступает как главный редактор или член научной редакционной коллегии, собраны в отдельном разделе "Ад славістыкі да словазнаўства". Раздел экспозиции "Лінгвіст, мовазнаўца, гісторык" знакомит посетителей с жизненным и творческим путем Михаила Булахова.

Михаил Булахов (1919-2012) - белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси посвятил науке и образованию около 60 творческих лет, в течение которых он опубликовал сотни научных, методических и энциклопедических работ. Исследовал ученый проблемы современного белорусского языка, историю белорусского языка и его взаимодействие с другими славянскими языками. Фундаментальные научные труды принесли ему мировую славу.

Выставка "Верность слову" будет работать по 5 сентября.-0-