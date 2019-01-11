Выставка в Национальном историческом музее представит фотовзгляд на Любчанский край

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Любчанский край. Люди и время" откроется в Национальном историческом музее Беларуси 14 января, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Данная экспозиция является продолжением декабрьской выставки "Савва Сивко (1888-1978). Фотограф Любчанского края. К 130-летию со дня рождения", на которой впервые было представлено творческое наследие фотографа Саввы Сивко, запечатлевшего повседневную жизнь белорусов-"западников" в 20-50-е годы ХХ века. Мы продолжаем составлять фотолетопись Любчанского края через открытие новых имен в истории белорусской фотографии", - рассказали в музее.

На выставке будут представлены работы известных белорусских фотографов Альберта Цехановича, Андрея Воскресенского, Марии Боне и Ольги Сергеевой, связанных через родственников с Любчанским краем, а также фотографа-любителя из деревни Няньково Ивана Комара.

На жанровых снимках Альберта Цехановича запечатлены деревенские старожилы, которых фотографировал Савва Сивко и которые хорошо помнят его. Вторая серия представляет портреты потомков героев фотографий Саввы Сивко, снятые на отреставрированном Юлией Дранец экране, на фоне которого в 1930-е годы он делал снимки.

Фотографическая серия "Семейный альбом" Андрея Воскресенского, главным героем которой является его сын Лев, рассказывает о тайнах памяти и родовом дереве, часть корней которого по материнской линии также уходят в Любчанский край.

Тема произведений Марии Боне связана с Неманом и памятью. Она переосмыслила и объединила в одном художественном пространстве собственные детские воспоминания, взрослый опыт и архивные фотографии родных и жителей Любчанского края.

Современные виды мест, которые фотографировал Савва Сивко, - панорама Любчи, Крест Пусловских и церковь в деревне Гнесичи - представляют произведения Ольги Сергеевой.

Во время экспедиций по местам, связанных с жизнью и творчеством Саввы Сивко, сотрудники музея выяснили, что 98-летний житель деревни Няньково Иван Комар в течение двадцати лет, с 1958 по 1979 год, фотографировал жителей родного края. Таким образом, в истории белорусской фотографии появилось еще одно имя. На выставке его представляет серия автопортретов и фотографий родных и односельчан с младенчества до зрелости.

Выставка будет работать с 14 января по 3 февраля.-0-