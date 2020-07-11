Выставка в НХМ познакомит с творческим наследием художника Владимира Сулковского

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка произведений известного белорусского художника Владимира Сулковского "Его земля, его люди", приуроченная к 70-летию со дня его рождения, проходит в Национальном художественном музее. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Это первая в Национальном художественном музее экспозиция известного мастера, который постоянно демонстрировал свои работы на выставках в Беларуси и европейских странах. Выставка "Владимир Сулковский - его земля, его люди" мемориальная. На ней широко представлены все этапы творческого пути художника - от ранних картин начала 1970-х годов до последних работ мастера, выполненных в конце жизни. Ретроспективная экспозиция включает в себя знаменитые картины "Земля Браславская" (1979-1982), "Курган" (2008), другие работы, хранящиеся в фондах Национального художественного музея, а также работы, принадлежащие дочери художника Елене Сулковской. Некоторые из них экспонируются впервые", - рассказали в НХМ.

Широкий диапазон работ позволяет увидеть как большие законченные полотна, так и небольшие натурные этюды, которые дают прекрасное представление о выразительном, оригинальном, экспрессивном стиле живописи художника. "В основе экспозиции - пейзажные работы мастера, запечатлевшие любимые места его родной Беларуси, портреты полесских женщин в народных костюмах, изображения интерьеров полесских домов. Представлены также портреты известных деятелей белорусской истории и культуры - лидера восстания 1863 года Кастуся Калиновского и поэтов, друзей художника - Рыгора Бородулина и Сержука Соколова-Воюша. Собранные вместе, эти картины дают возможность зрителю по достоинству оценить творческое наследие Владимира Сулковского, его значение в белорусском искусстве последней четверти XX - начала XXI века", - отметили в музее.

Выставка будет работать по 23 августа.-0-