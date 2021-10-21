Выставка в Витебске расскажет о национальных костюмах белорусов Латгалии

21 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" 22 октября презентуют первую персональную выставку начинающего фотохудожника Эдуарда Литвиновского "Белорусский взгляд Даугавпилса", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

"Идея выставки заключается в том, чтобы объединить белорусов, проживающих в Латгалии, в одной фотосессии: в национальных костюмах на фоне пейзажей и городской среды в разное время года. Поймать неповторимую магию взгляда, придумать и найти каждому совершенно разные локации для снимка, создать образы, наиболее полно раскрывающие характер моделей, показать богатство и разнообразие белорусского национального костюма, отобразить завораживающие виды Даугавпилса и его окрестностей. Именно такие задачи ставил перед собой фотограф", - рассказали в ЦК "Витебск".

Эдуард Литвиновский родился в Даугавпилсе (Латвия), по отцовской линии у него белорусские корни. Много лет он тесно сотрудничает с Даугавпилсским Центром белорусской культуры во время фестивалей и мероприятий.

Организаторы выставки - ЦК "Витебск", генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе, Центр национальных культур областного центра, Белорусское культурно-просветительское общество "Уздым", Республиканский центр национальных культур, а также Центр белорусской культуры и управление культуры Даугавпилсского городского самоуправления.

Выставку можно будет увидеть в ложе А концертного зала, она работает до 12 ноября.-0-