Выставка "Величие музыки" к 90-летию Софии Губайдулиной открылась в НББ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В НББ открылась выставка "Величие музыки", посвященная 90-летию Софии Губайдулиной, сообщили БЕЛТА в Национальной библиотеке Беларуси.

"София Губайдулина - автор десятков крупных симфонических, вокально-хоровых, камерных сочинений, а также автор музыки к таким кино и мультфильмам, как, например, "Вертикаль", "Чучело", "Маугли", - рассказали в учреждении культуры.

На выставке представлены книги и статьи о творчестве юбиляра. Помимо этого, экспонируются ноты концерта Offertorium для скрипки с оркестром, пьесы для камерного ансамбля, сочинение для органа "Светлое и темное", вокальный цикл "Фацелия", цикл детских пьес "Музыкальные игрушки", а также пьесы для фортепиано, флейты, органа и аудиодокументы.

"Основная сфера творческих интересов автора - камерная музыка разных жанров, среди которой есть сочинения для множества музыкальных инструментов: клавесина, ударных, органа. Она писала ансамбли для духовых инструментов, а также пьесы для арфы и контрабаса, флейты и альта. Композитор сделала новаторские открытия в звучании баяна, превратившегося в ХХ веке из народного инструмента в академический", - подчеркнули в НББ.

По словам организаторов, творчество композитора исключительно самобытно. "Это громадный пласт синтеза восточной и европейской культур как в области философского миросозерцания, соотношения логики и интуиции, так и в плане поиска тембровых и звуковысотных сочетаний. Неслучаен интерес Софии Губайдулиной к инструментам разных эпох и народов, богатейшей коллекцией которых она обладает", - заключили в НББ.

Выставка будет проходить в зале нотных и аудиовизуальных документов по 16 ноября.-0-

Фото НББ