Выставка Владимира Прокопцова открылась в юбилейные дни в ВГУ

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка гендиректора Национального художественного музея, выпускника и почетного профессора ВГУ имени П.М.Машерова Владимира Прокопцова "Майму Віцебску, маёй Alma mater" открылась сегодня в стенах художественно-графического факультета. Мероприятие стало частью празднования 110-летия ВГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам художника, для него многое значит витебский университет и годы учебы в нем. "Мне посчастливилось закончить худграф, и благодаря учебе в Витебске (как я называю, в белорусском Париже) смог со временем реализовать себя, здесь закладывался мой творческий путь. Преподаватели учили нас не только искусству, но и жизни. Благодаря полученным знаниям я состоялся как человек, руководитель и художник. Для меня эта выставка особенно волнительная - это своего рода творческий отчет перед педагогами, моими однокурсниками и университетом", - отметил мастер.

На выставке представлены картины разных лет. На них изображены Витебск, родная деревня художника, красоты белорусской природы. Есть и студенческая работа Владимира Прокопцова. Он написал ее на 3-м курсе и показал завтрак в деревне. "Это очень дорогая для меня работа, которую сохранила мама", - добавил художник.

Во время выставки в музей университета передали бюст Владимира Прокопцова. Это работа молодого скульптора из Минска Рипсимэ Геворкян.

Ректор ВГУ Валентина Богатырева отметила, что Владимир Прокопцов - гордость вуза. Владимир Иванович постоянно с любовью говорит о своем университете, Витебщине и педагогах. Во время празднования юбилея художник получит нагрудный знак ВГУ имени П.М.Машерова.

В эти дни Витебский госуниверситет отмечает 110-летний юбилей. 12 мая прошло заседание школы лидеров "Машеровцы", заложили камень будущей аллеи Славы профессоров ВГУ, прошел показ спектакля университетской студии. Сегодня в вузе открыли памятную доску на учебном корпусе на ул.Чехова, где раньше располагался художественно-графический факультет, также работает диалоговая площадка и пройдет торжественное заседание совета университета. Завтра, 14 мая, празднование юбилейной даты продолжится.-0-