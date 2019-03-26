Выставка во Дворце искусств расскажет о творчестве художницы Лилии Нищик

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи, скульптуры и керамики "Визуализация. Творческий путь" известной белорусской художницы Лилии Нищик, приуроченная к 50-летнему юбилею автора, пройдет с 29 марта по 9 апреля во Дворце искусств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканской художественной галерее.

Экспозиция объединяет произведения искусства, которые были созданы Лилией Нищик в течение 35 лет. В проект вошли более 40 живописных работ, среди которых натюрморты, портреты, пейзажи, и около 40 скульптур и керамических арт-объектов, а также почти 25 предметов мелкой пластики - чашки, чайники, тарелки.

"Моя выставка - это подведение итогов творческого пути. Ее название говорит о том, что в ней будет представлена моя визуализация образов, пространства и времени. Центральное место экспозиции - мифологемы архаики Беларуси. Я попыталась отразить взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим. Мифологемы, созданные нашими предками, воплощаются через мое осмысление в новых произведениях, которые, соответственно, переходят в будущее", - рассказала Лилия Нищик.

Она отметила, что ее произведения довольно сложные по форме и содержанию, она стремилась наполнить их глубоким смыслом, направляющим на размышления и вызывающим любопытство к вопросам человеческого бытия.

Лилия Нищик - выпускница Минского художественного училища имени А.К. Глебова и Белорусской государственной академии искусств. Участвует в выставках с 1988 года. Член Белорусского союза дизайнеров и Белорусского союза художников. Ее произведения находятся в коллекциях Национального центра современных изобразительных искусств Беларуси, Национального художественного музея, Национального исторического музея, Государственного художественного музея Бобруйска, Лидского и Гродненского государственных историко-археологических музеев, Музея истории города Минска, Художественной галереи имени Михаила Савицкого, Национального музея Китая, Государственного музея современного искусства Франции, а также в посольствах Беларуси во Франции, Германии и других странах.-0-