Выставка "Воплощение" познакомит со сказочными куклами Ирины Прокофьевой

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авторские куклы Ирины Прокофьевой на выставке "Воплощение" презентуют 15 сентября в филиале Национального художественного музея Республики Беларусь - музее "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века", сообщили БЕЛТА в НХМ.

"Глядя на куклы Ирины Прокофьевой, мы вспоминаем сказочные истории, которые нам читали в детстве, - отмечают организаторы. - Среди персонажей гости экспозиции смогут увидеть многих героев сказок, мифических существ, фей и волшебниц, а также людей творческих профессий. Представленные аксессуары, наряды, обувь, прически - все это плод фантазии кукольницы, виртуозно выполненный в собственной технике".

С 2012 года мастер заинтересовалась изготовлением текстильной куклы, но вскоре перешла в другую технику - лепку из полимерной глины. По словам художницы, такая техника предлагает больший простор для воображения, ведь процесс создания куклы дает возможность проявить себя в качестве скульптора, парикмахера, дизайнера и визажиста. "Персонажей Ирины Прокофьевой можно сравнить с музыкальными произведениями, где все нотки, собранные вместе, дают прекрасное лирическое звучание", - добавили в музее.

Ирина Прокофьева закончила Витебский государственный музыкальный колледж им. И.И.Соллертинского и музыкальный факультет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Работает учителем фортепиано и концертмейстером.-0-