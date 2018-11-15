Выставка вышитых дворянами XVIII-XIX веков картин и аксессуаров открылась в Витебске

15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставка дворянской вышивки XVIII-XIX веков "Вековая коллекция" открылась сегодня в Музее истории частного коллекционирования в Витебске к 100-летию областного краеведческого музея, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены предметы дворянской вышивки конца XVIII-XIX веков из собрания первого директора Витебского губернского музея (сейчас это областной краеведческий музей) Антона Бродовского, который и сам увлекался этим видом рукоделия. В экспозиции можно увидеть элегантно вышитые картины, дамские и мужские кошельки, сумочку-табачницу, крышки от шкатулки, закладки. Сюжеты вручную созданных картин изображают детей, сельские и охотничьи сцены, картины повседневной жизни, пейзажи.

Директор краеведческого музея Глеб Савицкий отметил, что такие люди, как Антон Бродовский, которые собирали экспонаты и передавали в музеи, чтобы их могли увидеть все, заслуживают безмерного уважения. "Эта выставка - дань памяти первому директору нашего музея, который пожертвовал свою коллекцию Витебску. Представленные здесь работы входили в первоначальную коллекцию, с которой начиналось музейное дело в городе", - добавил директор.

Эксклюзивные предметы, вошедшие в коллекцию дворянской вышивки, предназначались для родных и близких, иногда для собственного интерьера. Аккуратные работы несут отпечаток души мастерицы в выборе сюжета, компоновке частей рисунка и подборе цветов. В создании произведений использовались шелк, бисер, шерсть, синель, ткань, кожа.

Витебский областной краеведческий музей создан 12 ноября 1918 года, он один из старейших в Беларуси. Первым его директором стал Антон Бродовский. Он родился в Литве, но в 1915 году из-за Первой мировой войны эвакуировался в Витебск. В ноябре 1918 года, откликаясь на призыв Витебского губернского отдела народного образования оказать содействие "делу народного просвещения", Антон Бродовский предложил основать в городе музей и передал для него свои коллекции.

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия областного краеведческого музея проходят в Витебске с 12 по 16 ноября.-0-