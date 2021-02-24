Выставка "Земной странник" к 90-летию со дня рождения писателя Павла Мисько открылась в НББ

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Земной странник" к 90-летию со дня рождения белорусского прозаика, поэта, драматурга, публициста, переводчика Павла Мисько открылась в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Павел Мисько - настоящий художник слова, талантливый мастер, творчество которого представлено различными литературными жанрами: сказками, рассказами, повестями, очерками, стихами. В них звучит призыв к справедливости, человечности, взаимопомощи. Творчеству писателя присуще внимание к бытовой стихии народной жизни, искреннее отношение к человеку труда, многокрасочное народное слово. Его произведения восхищают богатым жизненным содержанием и культурой письма.

Посетителям представили книги рассказов и повестей "Калянае лісце", "Прыгавораны да жыцця", романы "Градабой", "Хлопцы, чые вы будзеце…", роман в стихах "Пакуль зямлю мілуе сонца…", сборник стихов "Ружовыя ліўні". Также в изданиях Павла Мисько можно найти юморески, фельетоны, литературные пародии.

Но основным призванием Павла Мисько стала детская литература. Детские сказки, приключенческие и фантастические произведения писателя стали настоящей классикой. "О знакомстве роботов с землянами рассказывает автор в повести "Эрпіды на планеце Зямля", интересно, с юмором описывает приключения двух щенков в повести "Прыгоды Бульбобаў". Произведения писателя рождены настоящей любовью к детям, неравнодушием к их проблемам и заботам, верой в непобедимую силу доброты, дружбы, взаимопомощи. Заинтересуют юных читателей приключенческая повесть "Грот афаліны", юмористическая повесть "Навасёлы, або Праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі", оригинальная сказка "Прыйдзі дзень-залацень!", - отметили в НББ.

Отдельно представлена переводческая деятельность писателя. Дополняет экспозицию литература о жизненном и творческом пути Павла Мисько.

Ознакомиться с выставкой можно по 30 марта.-0-