Выставка живописи Акима Шевченко представлена в Национальном художественном музее

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Аким Шевченко (1902-1980). Живопись", посвященная 120-летию со дня рождения белорусского художника и педагога, открылась в Национальном художественном музее, сообщает БЕЛТА.

Имя выдающегося живописца Акима Шевченко стоит в ряду с известными белорусскими художниками ХХ века, которые внесли большой вклад в развитие и становление национальной школы изобразительного искусства. Его произведения входят в золотой фонд белорусского соцреалистического искусства. Выставка - ретроспектива творчества художника, начиная со знаменитой композиции мастера "Сплавщики" 1932 года.

В экспозиции представлены портреты современников, пейзажи, сюжетно-тематические произведения из коллекций Национального художественного музея, Добрушского районного краеведческого музея и Белорусского союза художников.

"Приятно, что о нашем местном художнике помнят до сих пор, особенно приятно то, что картины из нашей коллекции экспонируются здесь, но еще более ценно, что в этом году исполняется 120 лет со дня рождения Акима Шевченко и именно в этот год вышла книга о нашем выдающемся живописце", - рассказала директор Добрушского районного краеведческого музея Екатерина Радченко.

На вернисаже также прошла презентация четырех книг из серии "Знаменитые художники из Беларуси", вышедших в свет 2021 году. Это "Графика. Александра Последович (1918-1988)" Екатерины Каленкевич, "Михаил Чепик (1925-2000)" Надежды Усовой, "Аким Шевченко (1902-1980)" Владимира Прокопцова и "Исаак Боровский (1921-1991)" Михаила Цыбульского. Изданные книги - совместный проект Национального художественного музея Республики Беларусь и издательства "Беларусь".

Аким Михайлович Шевченко родился 28 ноября 1902 года в селе Корма (ныне Добрушский район) Гомельской области. В 1927 году поступил в московский ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). В 1930 году ВХУТЕМАС был переведен в Ленинград и переименован в Институт пролетарского изобразительного искусства, который А.Шевченко окончил в 1931 году, получив квалификацию художника массово-бытовой живописи. После окончания учебы вернулся в Гомель, где работал художником в газете "Полесская правда", преподавал в гомельских изостудиях. В 1932 году вступил в Союз художников СССР. Аким Шевченко - участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. После войны, в 1947 году, художник был приглашен на преподавательскую работу в художественное училище имени А.К. Глебова, а позднее в Белорусский театрально-художественный институт. У него учились такие известные в Беларуси и за рубежом художники, как Михаил Савицкий, Виктор Громыко, Михаил Чепик, Израиль Басов, Георгий Поплавский, Май Данциг, Василий Шарангович и многие другие. Персональная выставка мастера впервые состоялась только в 1962 году в Художественном салоне Белорусского союза художников.

Познакомиться с творчеством мастера можно до 13 марта.-0-