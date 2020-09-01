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01 сентября 2020, 20:54

Выставка живописи и графики ко Дню Независимости Узбекистана открылась в Минске

Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и графики художника Владимира Гладкова, посвященная Дню Независимости Узбекистана, открылась в штаб-квартире СНГ в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены произведения живописи и графики, среди которых тематические композиции, бытовые зарисовки, портреты и пейзажи. В них раскрыт исторический уклад жизни, колорит, самобытность и национальные традиции народов Центральной Азии - региона, где родился Владимир Гладков.

Как отметил во время церемонии открытия выставки посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, наши страны связывают братские отношения. "Даже то, что мы приурочили празднование Дня Независимости Узбекистана к открытию выставки белорусского художника, который творил в Узбекистане, говорит о том, что наши народы имеют очень тесную связь, древние дружеские корни", - сказал он.

Посол отметил: Беларусь и Узбекистан заинтересованы сотрудничать абсолютно во всех сферах. "В первую очередь, конечно, экономика определяет многое. У нас очень хорошо развиваются экономические связи. И если бы не пандемия, то цифры были бы более весомые, но даже несмотря на это, мы темпы товарооборота сохранили. Сейчас в Узбекистане успешно трудятся 80 предприятий с участием белорусского капитала. Наши экономики не конкурирующие, они взаимодополняющие, - подчеркнул он. - Другое интересное направление - подготовка кадров. Беларусь всегда славилась своими высшими учебными заведениями. В Узбекистане очень высокая рождаемость и потребность в высшем образовании очень большая. И вузы Беларуси и Узбекистана разработали совместные программы обучения студентов из Узбекистана. Начиная с этого года, будет функционировать Белорусско-узбекский технический университет, который будет готовить инженеров высшей квалификации. Это тоже очень интересный пример и мы очень хотим, чтобы эти связи получили дальнейшее развитие".

Художник Владимир Гладков родился в 1947 году в Дашогузе (Туркменистан). Творческое становление происходило на богатой историей и цветовыми контрастами земле Узбекистана. C 2002 года Владимир Гладков живет и работает в Минске, но и вдали от Центральной Азии сохраняет приверженность национальным традициям, убедительно показывая в работах яркую самобытность Востока в живописи и графике.

За время творческой деятельности художник провел более 15 персональных выставок в Ташкенте, Минске, Афинах. В 1988 году он был принят в Союз художников СССР, в 1998 году стал членом Международного союза дизайнеров. В области разработки музейных экспозиций и ландшафтного дизайна создал более 30 объектов. Работы автора находятся в частных коллекциях в Греции, Италии, Японии, Венгрии, Германии, Австралии, Англии, России, Узбекистане, Беларуси, в дирекции выставок и панорам Министерства культуры Узбекистана, в Музее истории Великой Отечественной войны и многих других местах. Художник передал в фонды 32 картины с изображением Аральского моря. Серия ценна тем, что написана с натуры, а водоема уже не существует.

Экспозицию картин дополняет выставка художественных альбомов из фондов Музея истории СНГ Исполкома Содружества и Президентской библиотеки Беларуси. Выставка подготовлена при содействии посольства Узбекистана в Беларуси.-0-

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