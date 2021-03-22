Выставка живописи "Маленькие женщины" открывается в Гомеле

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Маленькие женщины" открывается сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена.

Выставка гомельской художницы Ольги Цилюрик проходит в рамках проекта "Выставочное пространство - молодым". В экспозицию вошли 10 живописных работ, которые отражают различное эмоциональное состояние женских персонажей.

Как рассказали организаторы, Ольга Цилюрик работает в технике акриловой живописи, изучает и совершенствует технологии и техники. "Свою работу ведет от пятна, вдохновляется абстрактными фактурами фона, пробует разные цветовые решения. В процессе работы анализирует получившуюся композицию, пытается найти персонажа или натюрморт. Автору близки образы ангелов, мифических существ, утонченные силуэты цветов. Свои впечатления художница сразу переносит на холст. Авторское творчество балансирует на гранях простоты сюжета, глубокого смысла и декоративности", - уточнили в центральной городской библиотеке.

Ольга Цилюрик родилась в Гомеле. В 2012 году окончила Гомельский государственный художественный колледж, в 2017 году - художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Сейчас работает преподавателем в Красненской детской школе искусств Гомельского района на отделении изобразительного искусства, помогает раскрывать творческий потенциал юным художникам. Совмещает работу в школе с творчеством. Участвует в выставках, проектах, конкурсах: "PROдвижение" (ГУ "Картинная галерея Г.Х. Ващенко"), "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич" (г. Минск), "Я художник, я так вижу" (ГУ "Картинная галерея Г.Х. Ващенко") и др.

Открытие выставки намечено на 16.00, продлится до 22 апреля. Вход свободный.-0-

Фото организаторов