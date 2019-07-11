Выставка живописи молодых художников Ольги Шкарубо и Вадима Богдана откроется 12 июля в НХМ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие выставки живописных произведений Ольги Шкарубо и Вадима Богдана "Грани реализма" состоится 12 июля в Национальном художественном музее, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор выставки, младший научный сотрудник научно-фондового отдела музея Ирина Козлова.

"Всего будет представлено 36 работ: по 18 от каждого автора. Это работы последних лет, начиная с 2016 года. В основном пейзажи, а также натюрморты", - рассказала Ирина Козлова.

По ее словам, в произведениях Ольги Шкарубо и Вадима Богдана можно найти черты типичного белорусского характера. "Туман, сумерки, пожухлая осенняя трава, снежная равнина так похожи на белорусскую задумчивость и склонность к размышлению, опавшие листья - спокойствие, противоборствующие ветру деревья - сила, выносливость, терпение, способность противостоять жизненным невзгодам", - отметила куратор проекта. Ирина Козлова добавила, что уникальность этой выставки в том, что она представляет творчество молодых белорусских художников.

"Творчество - это очень интимный и индивидуальный процесс. Каждый художник ищет свой стиль, отличительный, узнаваемый. Мы импульсивны в своем творчестве, ищем новые темы и способы их воплощения, не отходя от главных принципов реализма. Наши работы - эксперимент с этим сложившимся направлением, мы пытаемся найти его новые грани в достаточно привычных жанрах: пейзаже, натюрморте, - так говорят сами художники о выставке и своих творческих поисках. - Натурные изображения в наших работах преображены авторской фантазией. Мы стремимся придать образам трепетность и теплоту. В работах соединяются личные жизненные наблюдения с нашими эстетическими пристрастиями. Каждая работа - еще один шаг на пути процесса самопознания".

Вадим Богдан родился в 1990 году в городе Барань Оршанского района. В 2010 году окончил гимназию-колледж искусств им. Ахремчика, в 2016-м - Белорусскую государственную академию искусств по специальности "станковая живопись", в 2017 году - там же магистратуру. Участник республиканских и международных выставок, к примеру, Art Capital - 2019 в Париже.

Ольга Шкарубо родилась в 1990 году в Минске. В 2010 году окончила Минское государственное художественное училище им. Глебова, в 2016-м - Белорусскую государственную академию искусств по специальности "станковая живопись". C 2016 года - член молодежного объединения Белорусского союза художников. С 2009 года принимает участие в групповых выставках.

Работы художников находятся в частных коллекциях Китая, России, Шотландии, Германии и других стран.

Выставка Ольги Шкарубо и Вадима Богдана "Грани реализма" будет работать в Национальном художественном музее по 11 августа.-0-