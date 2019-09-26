Выставка живописи "Образы Тадеуша Костюшко и близких его сердцу дам" открылась в Коссово

26 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Образы Тадеуша Костюшко и близких его сердцу дам" открылась в мемориальном музее-усадьбе имени Т. Костюшко в Ивацевичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора музея-усадьбы Ирина Семенюк.

Выставка организована при поддержке Генерального консульства Польши в Бресте и приурочена к 15-летию музея-усадьбы в Коссово. В экспозиции представлены 12 портретов национального героя и женщин, сыгравших в его жизни особую роль. Посетители могут увидеть изображения матери Текли Костюшко из рода Ратомских, Людвики Сосновской, Анны Замойской, Констанции Чарторыйской из Замойских. Картины предоставлены Фондом имени Т. Костюшко в Варшаве. Их автором является художник Акоб Микаелян, стипендиат фонда, лауреат международного творческого конкурса, посвященного 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко.

"Мы поддерживаем тесные контакты с польским фондом Костюшко. Благодаря этим связям пополняется экспозиция мемориальной части музея-усадьбы. Ранее коллеги неоднократно передавали нам в дар предметы, связанные с Тадеушем Костюшко. Это книги, медали, оригинальная пуля с поля боя под Мацеевицами, где был пленен руководитель восстания 1794 года", - рассказала Ирина Семенюк.

По ее словам, к юбилею существенно обновилась экспозиция музея-усадьбы. Практически в каждом его зале, отражающем жизнь и быт средней шляхты середины XVIII века, появилась аутентичная мебель. Ее на временное хранение на депозитных условиях передал в Меречовщину частный антиквар. Так, комплектом мягкой мебели пополнилась комната матери, гостиную украсили горка и напольные часы, аутентичный гарнитур дополнил кухонный блок. В музее-усадьбе надеются найти мецената, готового выкупить для учреждения культуры эти предметы старины. Что касается выставки живописи, то она будет экспонироваться до 20 октября.

За январь-август мемориальный музей-усадьбу имени Т. Костюшко в Коссово посетили более 23 тыс. человек, в том числе 7,3 тыс. - иностранных граждан. За 2018 год на малой родине выдающегося военного и политического деятеля Речи Посполитой побывали свыше 35 тыс. человек, из них более 8 тыс. - иностранцы.-0-