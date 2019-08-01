Выставка живописи "Прикосновение" открылась в Национальном историческом музее

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Прикосновение" Виктора Барабанцева и Леонида Гомонова открылась в Национальном историческом музее Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлены пейзажи Беларуси, России, Норвегии, Финляндии, Израиля, Черногории, Испании и других стран, созданные двумя белорусскими художниками, а также портреты известных людей Беларуси.

Выставка называется "Прикосновение", потому что, по мнению авторов работ, к прекрасному нельзя относиться грубо и агрессивно, а можно лишь нежно прикоснуться. Она призывает людей ценить красоту, беречь мир и природу.

Виктор Барабанцев - заслуженный деятель искусств Беларуси, родился в 1947 году в Гомеле. Окончил Минское художественное училище, а затем Белорусский государственный театрально-художественный институт (ныне Белорусская государственная академия искусств).

Леонид Гомонов родился в 1953 году в Славгороде Могилевской области. В 1974 году окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова, в 1991 году - Белорусский государственный театрально-художественный институт. Является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства (Москва).

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