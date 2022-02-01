Выставка живописи "С любовью к Беларуси" Александра Покотило открывается в Гомеле

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "С любовью к Беларуси" Александра Покотило открывается сегодня в Гомеле в музее автографа Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек города Гомеля.

Посетители увидят полотна, написанные маслом. Гомельский живописец в своих произведениях передает колорит деревенской природы с бескрайними полями, нетронутыми лесами и болотами в летнее время года.

"В творчестве художника преобладают яркие тона. Каждая из работ имеет неповторимый оттенок, сочность красок. Пейзажи дарят спокойствие душе и пробуждают лучшие воспоминания о лете в деревне. От произведений веет и прохладной росой, и полуденной жарой, и запахом летних трав. Картины передают шум деревьев, пение птиц и умиротворяющую тишину", - рассказали в библиотеке.

Александр Покотило родился в 1987 году в поселке Победа Гомельского района. Окончил специальную общеобразовательную школу №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха. Художественное образование получил в Гомельском государственном художественном колледже и Белорусской государственной академии искусств. Сейчас Александр работает преподавателем в Детской художественной школе искусств Гомеля, где ведет занятия в классе детей с нарушением слуха, учителем изобразительного искусства в СОШ №70 Гомеля для учащихся с нарушением слуха, обучает взрослых в образцовой изостудии "Палитра" Центра инклюзивной культуры. Художник не единожды был участником международных пленэров глухих художников, различных выставок.

Живописные работы на выставке "С любовью к Беларуси" можно увидеть до 3 марта. Вход свободный.-0-