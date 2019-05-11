Выставка живописи Светланы Кострицы откроется в Минске 16 мая

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка Светланы Кострицы "Жизнь как река" откроется в художественной галерее "Университет культуры" 16 мая, сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.

Экспозицию составят портретные, натюрмортные и пейзажные полотна. Жанровое разнообразие, техническое, колористическое и стилистическое мастерство выступают ключевыми особенностями живописи Светланы Кострицы, творчество которой показывает особую гармонию между внешним и внутренним миром, природой и человеком.

"Полижанровость работ художницы говорит об уникальности авторского видения, характеризующегося синтезом объективного и субъективного, житейского и духовного, прозаичного и поэтичного толкования бытия. Камерность - отличительная черта живописи автора, которая придает особую атмосферность полотнам, наполняет их осмысленностью и содержательной глубиной", - отметила искусствовед Ксения Селицкая-Ткачева.

По ее словам, натюрморты Светланы Кострицы выделяются аллегоричностью и одухотворенностью. "Мечтательность, поэтичность, трогательность, присущие экспромтам, привносят импровизацию в устоявшийся академический жанр, актуализируя его в контексте современного изобразительного искусства", - добавила искусствовед.

Выставка "Жизнь как река" будет работать по 31 мая.

Светлана Кострица родилась в 1971 году в Минске. Окончила отделение станковой живописи Белорусской государственной академии искусств, творческие мастерские живописи и скульптуры под руководством Михаила Савицкого. Член Союза художников Беларуси, постоянный участник республиканских художественных выставок, пленэров в Польше, России, Литве. Работает в основном в жанре натюрморта, пейзажа, портрета. Работы художницы находятся в собраниях Министерства культуры, частных коллекциях Беларуси, Греции, Болгарии, США, России, Китая.-0-