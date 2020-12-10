Выставка живописи Владимира и Андрея Ткаченко открылась в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "На родной земле" Владимира и Андрея Ткаченко открылась сегодня в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции представлено более 20 произведений живописи членов Белорусского союза художников Владимира и Андрея Ткаченко. Отец и сын, учитель и ученик - художники одновременно и похожи, и различаются как по стилю, так и по предпочтениям. "Владимир влюблен в лесную чащу, пронизанную солнечным светом, цветущие луга, озера, дышащие прохладой, деревенские улочки. Андрей - городской житель, которого увлекют тихая жизнь вещей, образы современников, бытовые сюжеты", - отметили организаторы.

Художники опираются на традиции русской реалистической живописи, которая перенимает европейский опыт, восходящий к античности.

Владимир Ткаченко работает в станковой живописи в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, композиции. Пейзажная лирика художника посвящена воспеванию тихой красоты родной белорусской земли. Ставшие уже знакомыми места с каждым годом раскрываются в его полотнах новыми гранями: Минщина, Полесье, запад и восток Беларуси, любимый уголок - Браславские озера. Работы мастера находятся в Национальном художественном музее, фондах Белорусского союза художников, частных собраниях России, Германии, Японии.

Андрей Ткаченко работает маслом и акварелью в жанрах натюрморта и портрета. Его живописные работы, выполненные в реалистической манере, отличает корпусная техника. Излюбленный жанр - натюрморт. Живописец умеет удивляться обычным вещам. В его исполнении они наполнены особыми частицами счастья, тепла, света и позитивной энергии. Мягкие оттенки, нежные мазки и игра теней вырисовывают собственный авторский стиль.

Экспозицию можно посетить по 10 января 2021 года.-0-