Выставка живописи Владимира Исаченко демонстрируется в Национальной библиотеке

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси приглашает на выставку живописи Владимира Исаченко "Дзіва жыцця", сообщили БЕЛТА в НББ.
Экспозиция представляет произведения художника, созданные в 1980-2010-е годы. Портреты, пейзажи, натюрморты с особым характером - психологические, полные напряжения и переживаний. Автор интересуется парадоксальной и противоречивой сущностью жизни, осмысливает ее дисбаланс, ищет гармонию, ответы на философские и жизненные вопросы. Каждая из работ проникнута духовным мировосприятием художника, осознанием того, что жизнь - это чудо. Каждая - своеобразный отпечаток духовных поисков автора.
Владимир Исаченко - известный белорусский художник, иконописец. С 1992 по 2009 год работал заучем-преподавателем в детской художественной школе № 1 им. В.К. Цвирко. Произведения живописца находятся в Художественной галерее М.А. Савицкого, галереях Англии, Германии, Польши, России и частных коллекциях Беларуси, Израиля, Швейцарии.
Посетить выставку можно до 25 сентября в галерее "Панорама" Национальной библиотеки.-0-