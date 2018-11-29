Выставка живописи Владимира Климушко откроется 30 ноября в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств Беларуси 30 ноября откроется выставка живописи Владимира Климушко "Ориенталии", сообщил корреспонденту БЕЛТА художник.

"В экспозиции будет представлено около 40 работ, написанных за последние четыре года. Я очень люблю историю и даже хотел быть историческим живописцем. Последние 10 лет я занимаюсь абстракционизмом с проявлениями конструктивизма, но меня по-прежнему вдохновляет история, - рассказал Владимир Климушко. - Моя выставка посвящена древней истории и отсылает к возникновению письменности, клинописи, истокам шумерского государства, ассирийским и египетским мотивам, но все это глубоко зашифровано".

По его словам, название выставки возникло еще три года назад, а затем он думал, каким образом сформировать ее. "Часто бывает, что появляется название и идея, и лишь потом они реализуются в какой-то работе или проекте. А бывает, что есть форма, которая лишь спустя время получает свое название. Почему "Ориенталии"?.. В жизни людей моего поколения произошло много событий, и мы потеряли ориентиры, поэтому ощущаем себя растерянными. Я пытаюсь найти какую-то основу, которая придала бы нам уверенности. Мне даже интересно, как будет реагировать публика на мои работы и прав ли я", - признался художник.

Выставка "Ориенталии" будет работать до 15 декабря.

Владимир Климушко родился в 1971 году, окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова, затем отделение станковой живописи Белорусской государственной академии искусств, где несколько лет проработал преподавателем кафедры живописи. Он стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, член Белорусского союза художников, стипендиат Министерства культуры Беларуси, а также участник городских, республиканских и международных художественных выставок. Его произведения находятся в музейном собрании Национального центра современных искусств, частных коллекциях Беларуси, России, Польши, Германии, Нидерландов.-0-