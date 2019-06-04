Выставка знаменитого фотографа начала ХХ века Петра Шумова открылась в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" открылась сегодня в столичном Музее истории театральной и музыкальной культуры, передает корреспондент БЕЛТА. В экспозиции представлены копии 33 фотопортретов из парижского фонда Parisienne de Photographie - Roger-Viollet, выполненных Петром Шумовым - одним из самых знаменитых фотографов Европы первой трети ХХ века и личным фотографом Огюста Родена.

Выставка уже демонстрировалась в Гродненском государственном историко-археологическом музее. "Петр Шумов родился в 1872 году в Гродно в дворянской семье, но потом его семья переехала во Францию, где и развился его талант, - рассказала заведующая музеем Зинаида Кучер. - В 1920-е годы Шумов фотографировал выдающихся художников, композиторов, писателей, политиков. И сегодня на выставке можно увидеть фото Марка Шагала, Льва Бакста, Якова Наркевича-Иодко, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Альберта Эйнштейна, Клода Моне и других".

"Замечательно, что наследие талантливых людей, рожденных в Беларуси, возвращается на родину", - подчеркнула Зинаида Кучер.

Делясь планами на следующий год, заведующая музеем рассказала об уникальном проекте, посвященному полному тайн столичному Дому масонов. "Мы будем проводить исследование о людях, которые жили или бывали в Доме масонов, где сейчас расположен наш музей. Например, как Томаш Зан или Чеслав и Станислав Монюшко жили здесь в ХІХ веке. Также хотим узнать о жителях нашего дома в 20-е годы прошлого столетия из числа тех, кто оставил след в белорусской культуре, таких как Оскар Марикс. Я думаю, соберется огромный список талантливых людей, и мы много секретов откроем нашей публике", - отметила Зинаида Кучер.

Выставка "Петр Шумов. Возвращение домой" будет работать по 30 июня.-0-