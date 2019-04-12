Выставки Эрмитажа и Третьяковки, гастроли ведущих российских театров пройдут в Беларуси в 2019-2021 годах

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставки известных российских музеев, гастроли ведущих российских театров, коллективов и исполнителей будут организованы в Беларуси в 2019-2021 годах. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сегодня в Москве на совместном заседании коллегий министерств культуры Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, по словам Аллы Маниловой, крупнейшие российские музеи с 2020 года начнут реализацию в Беларуси своих выставочных проектов. Первыми из них станут фестиваль Эрмитажа в Гомеле и крупная выставка Третьяковской галереи в Минске.

В 2019-2021 годах с гастролями в Беларусь приедут Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Малый театр, Детский музыкальный театр им. Н.Сац, Театр кукол им. С.Образцова и другие коллективы. Кроме того, в нынешнем году во все области Беларуси с гастролями приедет Лев Лещенко, а Хор Турецкого даст концерт в Минске к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Совместное заседание коллегий прошло в Москве с участием министров культуры Беларуси и России Юрия Бондаря и Владимира Мединского. Обсуждались реализация сводного плана сотрудничества между министерствами двух государств на 2019-2021 годы, подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы в 2020 году, вопросы образования и студенческого обмена в сфере искусства. Речь также шла о ходе выполнения работ по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости и создании Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.-0-