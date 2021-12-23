Выставки фотографий и рукоделия в Гомеле погрузят в мир зимней фантазии

23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка фотографий Михаила Гута "Зимний мотив" и экспозиция декоративно-прикладного творчества "Хрупкий мир зимней фантазии" Аллы Юрковой, Татьяны Фащенко, Алины Герасимовой откроются 23 декабря в Гомеле в музее автографа центральной городской библиотеки имени А.И.Герцена, сообщили БЕЛТА в сети публичных библиотек города Гомеля.

Гомельский фотограф Михаил Гут на суд зрителей представляет работы, сделанные с 2007 по 2021 годы. На снимках - популярные и малознакомые места зимнего Гомеля и Минска. Автор умело находит нужный ракурс и запечатлевает во время пеших прогулок красивые городские пейзажи, яркие новогодние украшения, интересные виды архитектурных сооружений.

"Новый год - это праздник, который объединяет приятной суетой, ожиданием волшебства и, конечно же, вдохновляет творческих людей на создание удивительных работ", - обратили внимание в учреждении.

Новогодняя выставка собрала людей разных профессий, но с общими увлечениями. Мастера презентуют более 50 авторских работ, выполненных в разных техниках. Посетители библиотеки увидят новогодние игрушки, украшения для маленьких модниц рукодельницы Татьяны Фащенко, елки и праздничные наряды для кукол Аллы Юрковой, ватные игрушки Алины Герасимовой. Выставки будут интересны фотографам, детям и родителям, любителям мастерить, фантазировать, творить своими руками.

Погрузиться в мир творчества и зимней фантазии можно будет до 27 января. Вход свободный.-0-