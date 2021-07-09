Выставки, мастер-классы, обряд проведет творческая делегация Гомельской области в Александрии

9 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Творческая делегация Гомельской области представит разноплановую программу на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Так, на локации "Ручнік народнага адзінства" центром экспозиции области станет выставка Ветковского района. Здесь можно будет увидеть всемирно известные неглюбские рушники, которые являются нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Мастера Гомельского, Жлобинского, Октябрьского, Рогачевского и Чечерского районов презентуют традиционные рушники, костюмы, скатерти, постилки, народные куклы, изделия из соломки, глины, лозы и многое другое. Дополнят выставку изделия мастеров-ремесленников Гомеля.

Интересную экспозицию готовит и областной центр народного творчества. Приподнятое настроение обещают гостям праздника народный фольклорный ансамбль "Крынічанька" Светлогорского дома культуры энергетиков и гармонисты Гомельского и Ветковского районов.

На площадке "Кросны роднай Беларусі" представители Гусевицкого центра ткачества пригласят на мастер-классы. Все желающие смогут узнать секреты традиционного ткачества на кроснах.

Участники народного фольклорного коллектива "Лёс" Бабичского сельского клуба подготовили фрагмент традиционного свадебного обряда, в котором представят рушник как атрибут обрядовой культуры белорусов.

Организует участие творческой делегации Гомельского региона в республиканском празднике областной центр народного творчества.-0-