Выставку "Белорусы на защите Сталинграда" презентовали в Бресте

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня презентовали выставку "Белорусы на защите Сталинграда", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом мемориала Елена Митюкова.

Это совместный выставочный проект мемориального комплекса и музея-заповедника "Сталинградская битва". Помощь в подготовке оказали министерства культуры двух стран и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Выставка посвящена белорусам - участникам Сталинградской битвы, которые в том числе освобождали Беларусь в июле 1944 года.

Экспозиция условно состоит из двух частей. В первой представлено около 60 раритетных предметов военного быта и личные вещи военнослужащих. Среди них - инструмент для ремонта танков, полевые бинокли, планшеты, награды, обмундирование. Посетители увидят бекешу Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, бурку генерала армии Иссы Плиева, компас маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова, кожаное пальто командующего 16-й воздушной армией Сергея Руденко.

Вторую часть экспозиции формируют более десятка планшетов с информацией о ходе Сталинградской битвы с участием наших земляков. Здесь представлены многочисленные документы, фотографии, копии боевых донесений, плакаты военного времени.

"У мемориального комплекса и музея-заповедника "Сталинградская битва" давние, тесные связи. В этом году возникла идея обменяться выставками. Наша экспозиция планировалась к открытию в Волгограде на 22 июня, но не состоялась из-за пандемии коронавируса и перенесена на 2021 год. Открытие своей выставки коллеги приурочили к очередной дате начала контрнаступления советских войск под Сталинградом", - рассказала Елена Митюкова.

Экспозиция "Белорусы на защите Сталинграда" будет работать в выставочном зале Юго-Восточной казармы цитадели по 21 декабря.-0-