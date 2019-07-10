Выставку фотографий Игоря Гневашева со съемок фильмов представили в Витебске

10 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставку работ советского и российского фотографа Игоря Гневашева "Кино как жизнь. Жизнь как кино" презентовали сегодня в концертном зале "Витебск", сообщает БЕЛТА.

Экспозиция объединила фотографии Игоря Гневашева со съемок многих фильмов. Режиссерами картин, во время которых он работал, были Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Василий Шукшин, Никита Михалков, Леонид Гайдай, Сергей Соловьев и многие другие. На представленных на выставке снимках - жизнь кинематографа, насыщенная эмоциями и интонациями. Фотографии Игоря Гневашева со съемок фильмов становились визитной карточкой будущих шедевров.

"Иногда кадр фотографа предвосхищал находку режиссера. Многие помнят, как в картине "Иван Васильевич меняет профессию" царь Иван Грозный, волей сценаристов перемещенный в советские 1970-е, сидит на тахте, вертя в руках кассетный магнитофон - вещицу необыкновенную и желанную по тем временам. Между тем эпизод этот появился в фильме почти случайно. Артист Юрий Яковлев в "царском" гриме отдыхал между эпизодами съемок, слушая кассетник. Фотограф Игорь Гневашев не удержался и снял этот момент. Режиссер Леонид Гайдай, обожавший импровизации, появился как раз вовремя, чтобы объявить: "Вот это мы и закрепим!" - рассказали организаторы выставки.

Работая на съемках фильмов в качестве фотографа, Игорь Гневашев не раз привлекался для исполнения эпизодических ролей, его снимки использовались в фильме. Кроме того, он сам снял несколько документальных лент.

Персональные выставки Игоря Гневашева проходили в Москве, Твери, Нижнем Новгороде. В 2011 году на фестивале "Московская премьера" фотохудожник стал лауреатом специального приза за вклад в культуру. Многолетняя работа в кино получила международное признание и особо была отмечена премией Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ и Союза журналистов "Золотой глаз России".

Фотовыставка "Кино как жизнь. Жизнь как кино" Игоря Гневашева будет открыта по 16 июля. Организатором выставки выступил Национальный фонд поддержки правообладателей (Россия).-0-

Фотографии работ Игоря Гневашева предоставлены организаторами выставки.