Выставку графических работ в технике скетчинга представят в Витебске

20 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В витебском Музее истории частного коллекционирования 22 октября откроется выставка графики Натальи Самсоновой "Мой маленький мир", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Наталья Самсонова окончила художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института имени С.М.Кирова (сегодня ВГУ имени П.М.Машерова). На протяжении многих лет живопись была основным направлением в творчестве и выставочной деятельности художницы. "В 2019 году автор ушла от техники масляной живописи. Причиной стало знакомство с творчеством художников, работающих в современном направлении скетчинга. Желание быстрее и раскованнее выражать свои идеи и эмоции становится для Натальи более важным. Так возникла целая серия графических работ, выполненных на бумаге гелевыми ручками и маркерами", - рассказали в музее.

Сегодня скетчинг уже относят к самостоятельному направлению в современном искусстве. Принципы его работы - передача первых впечатлений за короткий интервал времени. Удивительная легкость и быстрота создания разнообразных произведений в этом направлении вдохновила Наталью Самсонову. Взяв за основу идеи скетчинга, она переосмыслила их в своей неповторимой манере. "Главное и новое для автора - желание выразить свое настроение непринужденно и даже небрежно, получая удовольствие от повествовательного изложения фантазий на бумаге. Графические произведения, представленные на выставке впервые, отображают размышления художницы о разнообразных оттенках человеческих чувств, нюансах эмоций в отношениях и даже сюжетах снов", - пояснили в Музее истории частного коллекционирования.

Вход на выставку свободный, она будет работать по 30 января 2022 года.-0-