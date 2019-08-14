Выставку графики Лилии Салха "Шепот души" покажут в Минске

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка графики Лилии Салха "Шепот души" откроется в художественной галерее "Вильнюс" 5 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор галереи Екатерина Зверева.

В экспозиции будет представлено более 40 фантазийных и сюрреалистических работ, созданных Лилией Салха в последние годы. "Графика - техника, которая минимальными средствами может раскрыть перед зрителями потрясающе глубокий мир творца. Проект "Шепот души" - это разговор со зрителем о тайнах богатого мира художника", - рассказала Екатерина Зверева.

Художница озабочена тем, что человеческое общество все дальше и дальше отдаляется от красоты. "Графика открывает наши глаза на суть вещей, на основу нашего прекрасного мира, - отмечает Лилия Салха. - Я рисую карандашом с 15 лет. Лишь один урок в школе, посвященный графике, открыл мне дверь в будущее".

Выставка "Шепот души" будет работать по 13 октября.

Лилия Салха родилась в 1985 году в Украине. Окончила Дамасский государственный экономический университет, затем Луганский государственный педуниверситет имени Тараса Шевченка. В настоящее время проживает в Борисове. Участница многочисленных выставок в Украине и Беларуси.-0-