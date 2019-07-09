Выставку "Гукі беларускага жывапісу" открыли в концертном зале "Витебск"

9 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выставку современных белорусских художников "Гукі беларускага жывапісу" открыли сегодня в концертном зале "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция стала первой при реализации выставочного проекта, который пройдет во время фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". "Гукі беларускага жывапісу" показывают более 30 работ около 20 художников со всех областей Беларуси.

Представленные работы из коллекции галереи-салона "АртХаос". Ее директор Лилия Лукашенко сказала: "Мы хотим познакомить посетителей с современным белорусским искусством, его направлениями, чтобы они более полно представляли наш культурный мир, наследие и традиции. Картины показывают родные края, белорусскую природу, быт и красоту Беларуси.

Среди авторов картин - Татьяна Гриневич, Антон Вырво, Олег Сковородко, Иван Семилетов, Глеб Герасимов, Михаил Левкович и др.

Генеральный директор Центра культуры "Витебск" и фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий подчеркнул: "Наряду с популярными музыкальными и театральными проектами фестиваля есть широкая выставочная программа. В этом году у нее появились новые площадки, одна из них - концертный зал "Витебск", где пройдет более 10 мероприятий. Нам хочется, чтобы благодаря этим картинам каждый гость фестиваля увез воспоминания о нашей Беларуси, о которой говорят художники своими произведениями".

Участники открытия выставки "Гукі беларускага жывапісу", которая будет работать по 21 июля, смогли оставить на большом нотном ключе, приклеив к нему стикер с текстом, свои отзывы о выставке. Это могут сделать все гости.

Организаторами выставки выступают галерея-салон "АртХаос" и ассоциация защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" при поддержке Центра культуры "Витебск".-0-