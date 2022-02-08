Выставку к годовщине побега из немецкого плена летчика Девятаева презентовали в Брестской крепости

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости сегодня открыли выставку "Побег из ада", посвященную годовщине дерзкого побега из немецкого плена советского летчика Михаила Девятаева, передает корреспондент БЕЛТА.

Материалы для выставки предоставила российская некоммерческая организация "Фонд памяти Александра Печерского". Экспозиция состоит из 24 планшетов с копиями фотографий и документов и посвящена одному из уникальнейших побегов военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Это произошло ровно 77 лет назад - 8 февраля 1945 года в концлагере "Пенемюнде" на острове Узедом в Балтийском море. Группа из десяти военнопленных во главе с летчиком-истребителем старшим лейтенантом авиации Михаилом Девятаевым подготовила и совершила побег из плена на вражеском самолете.

Выставка рассказывает о драматических эпизодах биографии Девятаева и его соратников: мало кто из них дожил до Победы, практически все они прошли через репрессии, а затем были реабилитированы. Сам Девятаев после 12 лет забвения в 1957 году был удостоен звания Героя Советского Союза, но не за совершенный им подвиг, а за вклад в развитие отечественного ракетостроения.

"Подвиг Михаила Девятаева стал не только одним из ярчайших примеров сопротивления советских военнопленных, но также сыграл огромную роль в развитии космических программ Советского Союза. И информация, полученная в ходе побега, и сам угнанный секретный немецкий самолет "Хейнкель-111" с уникальной аппаратурой, аналогов которой не было в СССР, оказались бесценны. Не случайно Гитлер объявил Девятаева своим личным врагом", - отметила куратор выставки Елена Грицук.

Вторая половина экспозиции посвящена похожим случаям, которые также произошли в годы Второй мировой войны с советскими, французскими и американским летчиками. Несмотря на то, что почти все они были совершены раньше побега с острова Узедом, их героев стали называть "девятаевцами".

Выставка "Побег из ада" разместилась на первом этаже в Музее обороны, ознакомиться с ней можно до апреля.-0-